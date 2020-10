Diablo Baby accusa Morgan: "Messaggi sconci alla mia fidanzata"

Morgan finisce (di nuovo) al centro della bufera per alcune accuse lanciate dal rapper 21enne Diablo Baby, nuovo fidanzato della sua ex, Jessica Mazzoli.

Il rapper ha postato alcune Storie sul suo profilo Instagram in cui accusa il cantante di inviare messaggi sconci e inappropriati a Jessica, che con il cantante ha avuto anche una bambina, Lara.

«Buongiorno caro Morgan - dice il rapper nel suo video - è arrivato il momento di dire due paroline, visto che fino ad adesso sono stato in silenzio ma non ce la faccio più, sono proprio stanco. Cos’è questa storia, pensi di prendere per il cul* tutti, ma ora è arrivato il ventenne di turno a farti le scarpe. Ora mi sono proprio inca***to. Mi sono affezionato tantissimo a Jessica, una persona a cui voglio un sacco di bene. È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di merd*, richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, hai capito? E tu saresti quello che si è candidato come sindaco?».

Manuel (questo il vero nome del rapper), dopo aver scoperto di essere stato bloccato su Instagram da Morgan, pubblica nuove accuse: «Non ho detto tutto, vi mettereste le mani nei capelli. Mi hai bloccato perché non sai affrontare le situazioni. Hai paura dell’omino con i capelli blu eh?”.

