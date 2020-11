"La pandemia mi ha cambiato, voglio rallentare": Beyoncé parla del Covid

Beyoncé ha rilasciato una intervista a "Vogue British", che le ha dedicato una tripla copertina per il mese di dicembre. Bellissima, sexy, materna e piena di talento, l'artista appare più in forma che mai. La pandemia l'ha "costretta" a ripensare alla sua vita. Dice di essere cambiata e consiglia di affrontare questo momento storico come una opportunità, per riscoprire le cose vere della sua esistenza.

"Sarebbe difficile vivere in una pandemia e in una situazione di agitazione sociale e non cambiare. Il mio nuovo obiettivo è quello di rallentare e liberarmi degli aspetti stressanti della mia vita", ha dichiarato la cantante riflettendo sul periodo che stiamo vivendo.

Ha poi spiegato: "Voglio concentrarmi sulla mia felicità. Sono entrata nell’industria musicale che avevo soltanto 15 anni e sono cresciuta con gli occhi del mondo addosso, è stato pesante e frenetico. Ora ho deciso di concedermi il permesso di concentrarmi sulla mia felicità. Ogni venerdì io e i miei figli ci travestiamo e ci facciamo foto insieme. È diventata un'opportunità per gestire insieme questo strano anno".

Beyoncé pensa alla sua famiglia ed è sempre molto attenta alle esigenze dei suoi figli. È per loro, infatti, che ora è diventata una "Queen Bee": "Ho due alveari a casa, quelli veri. Ce li abbiamo da un po’ di tempo. Abbiamo circa 80mila api e produciamo centinaia di vasetti di miele ogni anno. Li abbiamo voluti perché le mie figlie, Blue e Rumi, hanno terribili allergie e il miele ha tantissime proprietà curative".

