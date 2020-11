Alfa annuncia il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Annalisa

Alfa annuncia sui social la prossima uscita di un nuovo singolo intitolato "San Lorenzo", nato dalla collaborazione con una delle più belle voci della musica italiana: Annalisa.

Il nuovo brano, che arriva a distanza di pochi mesi dall'ultimo successo del cantante genovese intitolato "Sul più bello", sarà disponibile a partire da giovedì 12 novembre.

Andrea De Filippi, vero nome di Alfa, ha annunciato il featuring con una foto, postata sui social poche ore fa, in cui appare seduto accanto alla cantautrice. In didascalia l'invito a "presalvare il brano per ascoltare uno spoiler della canzone in base al proprio segno zodiacale".

Il brano, realizzato in collaborazione con Annalisa, è un dialogo del giovane cantautore tra il sé di ieri e la persona che è oggi. Un modo per interrogarsi e conoscersi più a fondo.

In attesa dell'uscita del brano, Alfa ci regala una piccola anteprima...

Visualizza questo post su Instagram SAN LORENZO feat @naliannalisa FUORI IL 12 NOVEMBRE⭐️ Un post condiviso da ALFA (@alfaadf) in data: 3 Nov 2020 alle ore 11:43 PST

(Credits photo: Instagram/alfaadf)