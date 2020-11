Maluma e The Weeknd insieme per un nuovo pezzo

A darne l'annuncio è stato The Weeknd con un post su Twitter che non lascia scampo a interpretazioni: l'artista canadese farà una canzone con Maluma. Non ha scritto nulla, ha solo condiviso uno scatto che li ritrae insieme... ed è subito collaborazione.

Qui la foto anuncio.

Non sappiamo niente di questo featuring, non sappiamo il titolo della canzone e neanche quando uscirà. Forse potrebbe arrivare nel fine settimana, come lo stesso The Weeknd scrive in un post successivo (ma potrebbe trattarsi anche del suo nome in spagnolo). Insomma, i fan dovranno aspettare che i due dicano a tutti quello che stanno organizzando.

el fin de semana ‼️ — The Weeknd (@theweeknd) November 4, 2020

Il cantante di "Can't Feel My Face" ha da poco collaborato anche un'altra pop star di fama mondiale: Ariana Grande. Insieme hanno interpretato il brano "Off The Table", inserito in "Positions", il nuovo album dell'artista di Boca Raton.