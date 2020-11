Nina Zilli racconta la sua esperienza: "Con il Covid non hai la forza di fare nulla"

Nilla Zilli è risultata positiva al Covid. Dopo tre settimane di malattia, l'artista è oggi negativa ma si porta dietro ancora parecchi strascichi che non la fanno stare affatto bene. È per questo motivo che ha deciso, attraverso una serie di storie su Instagram, di raccontare la sua esperienza, soprattutto a chi non crede alla violenza (o peggio all'esistenza) di questo virus.

Ecco quali sono state le sue parole: "Tutto è iniziato come una mera influenza: febbre e mal di ossa per tre giorni. Sono quindi partiti alcuni sintomi particolari. Ti si tappa completamente il naso anche se non hai il raffreddore. Non senti sapori e odori, se sei fortunato per una settimana. Poi c’è la tosse, che all’inizio è poca e secca, poi diventa grassa e col naso tappato produci muco in quantità industriale".

Ha poi continuato: "Non hai la forza di fare nulla e ancora non ce l’ho anche se sono negativa. I mal di testa pazzeschi sono sfociati improvvisamente in un’otite, che rischia di diventare encefalite. Sono ancora a casa, spezzata".

Anche se ora è negativa, non ha recuperato tutte le forze: "Mi sono bombata e punturata e ancora non sto bene. Ero gonfissima. L’infiammazione è passata a collo, cervicale e schiena. Gli strascichi del Covid fanno forse più male del Covid stesso. Sarò pure negativa, ma sento un male cane e non riesco a fare nulla".

Per finire si è rivolta a tutti (soprattutto ai negazionisti) e ha dichiarato: "Ci prende nei punti deboli. È un’infiammazione a 360° nel corpo, che va dalla testa ai piedi, dagli organi alle articolazioni, ai muscoli. Il mio consiglio è stare a casa, cercare di non prenderlo. Spero che queste mie parole possano servire a far sapere qualcosa di più e far capire ai negazionisti che… come dire?".