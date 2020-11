Dopo Bradley Cooper, Lady Gaga reciterà con Brad Pitt

Da Bradley Cooper a Brad Pitt: Lady Gaga è davvero fortunata per quanto riguarda i suoi partner sul set. Dopo aver recitato al fianco di Cooper nel fortunato film “A Star Is Born”, infatti, la popstar lavorerà insieme a Pitt nel thriller Sony intitolato “Bullet Train”, diretto da David Leitch, famoso per pellicole come “Deadpool 2” e “Atomica Bionda”.

Come riporta Collider, il cast del film sarebbe stato completato di recente proprio con la scelta di Lady Gaga per uno dei personaggi. Oltre a lei e a Pitt, ci saranno attori come Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Masi Oka e il due volte candidato all'Oscar Michael Shannon.

La sceneggiatura è stata scritta da Zak Olkewicz sulla base del romanzo giapponese di Kotaro Isaka, “Maria Beetle”. La trama vede come protagonisti un gruppo di assassini che, per ragioni diverse, si ritroveranno tutti a bordo dello stesso treno diretto a Tokyo. Al momento non si conosce il ruolo di Lady Gaga ma pare comunque che non vestirà i panni della protagonista, bensì di un personaggio secondario. In ogni caso, per la cantante si tratta di un’altra importante esperienza nel mondo del cinema, a fianco di attori di un certo livello come, appunto, Brad Pitt.