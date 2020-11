Nek, ricoverato in ospedale per un incidente alla mano, rassicura i fan

Nek è stato ricoverato alcuni giorni fa in ospedale per un incidente alla mano per il quale è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

A raccontarlo ai fan è stato lo stesso Filippo Neviani postando su Instagram una foto dal letto di ospedale in cui mostra la mano fasciata. La foto è accompagnata da un messaggio molto positivo.

«Ciao a tutti! - scrive il cantante - Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni... Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano».

Dopo aver raccontato quello che è accaduto, senza scendere nei particolari dell'incidente, Nek ha rassicurato subito i fan: «Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio».

Immediate le reazioni e le manifestazioni di affetto da parte di fan e di tantissimi colleghi (da Francesco Renga a Stefano Accorsi) che hanno augurato una pronta guarigione al cantante.

(Credits photo: Instagram/nekfilipponeviani)