Emma rivela: “Sono single ma mi manca essere amata”

La vita privata di Emma Marrone, come capita a tutte le star, è spesso stata sotto i riflettori. Alla cantante sono stati attribuiti vari flirt anche di recente ma la verità è che, al momento, nella sua vita non c’è nessun uomo. In un’intervista per Vanity Fair la cantante ha parlato apertamente della sua situazione sentimentale.

Emma ha confessato di essere single da circa due anni: “Mi manca essere amata, assolutamente sì – ha detto - Cos’è l’amore? Qualcuno che ti chiede se hai fame, se hai mangiato, se può prepararti qualcosa di buono. Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo. Amore è quando rischi di mandare a pu**ane tutta la tua vita. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore”.

Tra gli amori passati di Emma ci sono Stefano De Martino, ballerino incontrato ad Amici, Fabio Borriello, fratello del famoso calciatore e Marco Bocci, attore che oggi è un suo grande amico, insieme alla moglie Laura Chiatti. Qualche settimana fa, invece, si è parlato di un possibile legame tra Emma e Nikolai Danielsen, un modello norvegese: i due sono stati paparazzati insieme, ma a quanto pare la relazione tra i due è già finita, ammesso che ci sia mai stata.