Emis Killa: “Non sono un amante dei vaccini, ma adesso pur di tornare alla mia vita mi farei iniettare la candeggina”

Emis Killa sui social torna a parlare del Coronavirus, scrivendo dei tweet che hanno diviso i fan e stanno facendo molto discutere. Il rapper nei mesi scorsi è stato tra i primi ad ammettere di avere paura della pandemia e a invitare tutti a fare attenzione e a non sottovalutare il virus. Questa volta, invece, ha parlato del possibile arrivo del vaccino per combattere il Covid-19.

In un primo tweet, Emis Killa ha messo le mani avanti, spiegando di non essere un sostenitore dei vaccini. Tuttavia, in questa situazione si rende conto sono necessari: “Riguardo al ‘vaccino si / vaccino no’ contro il Covid – ha scritto - non che io sia un amante dei vaccini, ANZI, ma d’altronde se bastassero mascherine/distanziamento/buonsenso non ci saremmo trovati in questa situazione (per due volte). Mi sa che se vogliamo tornare a vivere ci tocca”.

Riguardo al “vaccino si / vaccino no” contro il covid:

non che io sia un amante dei vaccini, ANZI, ma d’altronde se bastassero mascherine/distanziamento/buonsenso non ci saremmo trovati in questa situazione (per due volte). Mi sa che se vogliamo tornare a vivere ci tocca. — Emis Killa (@RealEmisKilla) November 25, 2020

In seguito, dopo aver ricevuto critiche nei commenti, il rapper ha aggiunto: “Adesso non cominciamo con la solita tiritera per cui mi si da del massone. Su Twitter penso a voce alta, e basta. Se prendessi soldi dalle case farmaceutiche verrei personalmente a forarvi gli avambracci!”.

Adesso non cominciamo con la solita tiritera per cui mi si da del massone. Su Twitter penso a voce alta, e basta. Se prendessi soldi dalle case farmaceutiche verrei personalmente a forarvi gli avambracci. — Emis Killa (@RealEmisKilla) November 25, 2020

Emis ha poi ammesso che farebbe di tutto pur di tornare alla normalità: “Personalmente sono saturo di sto periodo. Pur di tornare alla mia vita mi farei iniettare anche la candeggina”. Alla fine i fan hanno compreso il suo punto di vista e in molti si sono trovati d’accordo con lui.