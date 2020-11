Sfera Ebbasta invade New York e finisce sugli schermi di Times Square

Sfera Ebbasta si è lanciato alla conquista del mondo. Per la promozione del suo ultimo album, dal titolo "Famoso", negli Stati Uniti l'artista è finito sul maxischermo di Times Square a New York, uno dei luoghi più famosi e iconici della terra. Orgoglioso di questo traguardo, il trapper ha pubblicato due foto sul suo account Instagram, una del cartellone oltreoceano e l'altra di quando era solo un ragazzo con la chitarra in mano. Ha commentato scrivendo: "Non smettere di lottare per i tuoi sogni, neanche quando ti diranno che sono irrealizzabili. Famo$o out Everywhere".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da $€ (@sferaebbasta)

Nel disco è presente anche una collaborazione di tutto rispetto, quella con J. Balvin con il brano "Baby". Amazon Music ha deciso così di acquistare lo spazio e pubblicizzare l'album. È la prima volta che un cantante italiano appare in uno dei maxi schermi del Times Square.