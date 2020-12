Capo Plaza svelerà a breve i dettagli del nuovo album

Oggi pomeriggio alle ore 14:00 Capo Plaza farà una sorpresa a tutti i suoi fan... svelerà qualcosa di più sul suo nuovo album in arrivo. Un disco che fa il suo ingresso proprio quando il suo pubblico iniziava ad essere impaziente. L'ultima impresa discografica dell'artista, "20", risale al 2018. Qui era contenuto il pezzo "Tesla", realizzato in collaborazione con Sfera Ebbasta e DrefGold.

In questi giorni il cantante ha pubblicato sui social un countdown, che mette tutti in trepidante attesa.

Prestissimo, quindi, sapremo qualcosa di più. In tutto questo tempo, Capo Plaza non è stato di certo con le mani in mano. Da poco, infatti, ha collaborato con Rondo Da Sosa nel brano "SLATT", contenuto nell'ultimo EP del cantante, "Giovane Rondo".