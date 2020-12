Capo Plaza, il nuovo album uscirà il 22 gennaio

Vedrà la luce il 22 gennaio 2021 il nuovo album di Capo Plaza. Si intitolerà “Plaza” ed è già in pre-order e disponibile in vari format, tra cui una special edition con un magazine autografato e un fumetto con il rapper protagonista. L’annuncio ufficiale è giunto tramite un video teaser con protagonista Fortunato Cerlino, attore noto al grande pubblico per la sua partecipazione al film e alla serie tv Gomorra.

Il 22enne rapper di Salerno, al secolo Luca D’Orso, vanta all’attivo un album ufficiale. “20”, pubblicato il 20 aprile 2018 e prodotto da Ava, raggiunse la vetta della Classifica FIMI Album, mentre il singolo “Non cambierò mai” si piazzò ai primi posti tra i più venduti. Tra i singoli estratti si annovera anche “Tesla”, realizzato insieme a Sfera Ebbasta e DrefGold.

Già nel 2016, però, Capo Plaza aveva pubblicato un album, in collaborazione con il rapper Peppe Soks, intitolato “Sulamente Nuje”. Un esordio che gli permise di firmare, un anno più tardi, con la Sto Records, l’etichetta di Ghali, e di guadagnare la notorietà grazie al singolo “Allenamento #2”.