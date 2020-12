Elodie: quest'anno il Christmas Jumper lo ha disegnato lei per beneficenza

Elodie crede fermamente nella forza dei bambini, saranno loro i protagonisti di domani ed è per questo che tutti dovrebbero difenderli e sostenerli. Per aiutare i piccoli in difficoltà e le loro famiglie, la cantante ha disegnato il maglione solidale "Christmas Jumper", in collaborazione con Save the Children e Ovs. Il ricavato delle vendite del simpatico maglione, dove c'è la figura di un orsacchiotto con la sciarpa, andrà ai bambini che non hanno da mangiare e non possono andare a scuola.

La dichiarazione della cantante: "I bambini sono il futuro di questo mondo complesso, di questa umanità ancora troppo spesso incapace di garantire loro i diritti primari come il cibo e l’istruzione. Non dovremmo permettere che nel 2020 possano ancora soffrire di queste mancanze. È nostro compito impegnarci affinché abbiano tutti gli strumenti per crescere e diventare, in qualsiasi parte del globo si trovino, uomini e donne di domani, consapevoli, preparati, liberi. La cultura è imprescindibile in questo processo di educazione alla libertà che si fonda sul rispetto verso sé stessi e verso gli altri".

Il maglione sarà disponibile per l'acquisto a partire dalla giornata di oggi. In più, negli store Ovs verrà istituita una raccolta fondi per sostenere Save the Children e il suo impegno. Ma non finisce qui: chi donerà almeno 3 euro riceverà il cd "This is Elodie x Christmas", realizzato dall'artista romana per l'occasione.