Emma piange la scomparsa del suo cane Gaetano: “Hai lasciato un vuoto enorme”

Sui social Emma Marrone ha voluto condividere con i suoi fan una triste notizia: il suo amato cane Gaetano è morto. Per la cantante salentina è un dolore enorme perché era davvero molto affezionata al suo cucciolo, come dimostrano le parole cariche d’amore che l’artista gli ha dedicato nel suo post.

“Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai – ha scritto Emma - Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto”.

Il commovente messaggio è accompagnato da alcune foto che ritraggono Emma con il suo Gaetano. L’artista ha ricevuto tanti messaggi d’affetto e di vicinanza da parte dei fan ma anche di tanti colleghi, tra i quali anche Elisa, Achille Lauro e tanti altri.