Miley Cyrus fa l'amore su FaceTime: "Così evito il Coronavirus"

Ai tempi del Covid, l'amore di fa su FaceTime. A dirlo è la famosa Miley Cyrus, che in una recente intervista ha svelato i retroscena della sua vita intima in questo periodo di emergenza sanitaria.

Ecco quali sono state le sue parole: "Faccio un sacco l’amore via FaceTime, è decisamente più sicuro. Non ho intenzione di prendere il Covid". Non è la sola, molte sono infatti le persone che hanno deciso di amarsi virtualmente e combattere così il virus.

Non rinuncia ai piaceri della vita, dunque, che trasforma per avere un comportamento corretto e civile. "Sono stati mesi davvero interessanti e pieni di sfide per quanto riguarda le relazioni interpersonali, gli appuntamenti, e l’incontrare nuove persone. Di certo non farò qualcosa che può essere irresponsabile per me e per altre persone, è semplicemente ridicolo che qualcuno non voglia prendere le giuste precauzioni per garantire la sicurezza propria e altrui; è davvero assurdo", ha poi concluso la pop star.