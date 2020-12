Fedez risponde alle polemiche sulle donazioni in Lamborghini

Fedez si è trovato, suo malgrado, al centro delle polemiche per la donazione di 5mila euro a 5 categorie di lavoratori colpite dal Covid-19. Il rapper ha preso la sua Lamborghini e, mentre i suoi fan decidevano a chi donare, lui era il protagonista di uno stream. L'iniziativa non è piaciuta a molti.

"Mi dispiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto, ma se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa che è a fin di bene, io non mi voglio esimere dal farlo, quindi lo rifarei". Le donazioni provenivano dagli utenti del canale Twitch dell'artista, che (ritenendo di non averne bisogno) ha deciso di distribuirle a chi si trova in difficoltà.

Ovviamente i detrattori si sono accaniti sulla scelta di consegnare i soldi in sella a una Lamborghini. "Questa è una cosa che in America viene fatta più volte, capisco che siamo un paese diverso ma io lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se questo è il problema".

È vero, forse una Lamborghini è troppo vistosa, ma si sta parlando sempre di un messaggio di solidarietà e in qualsiasi modo venga fatto è sempre ben accetto.

Ecco l'intervento integrale dell'artista.