Lana del Rey e il musicista Clayton Johnson fidanzati ufficialmente?

Dopo i rumors sul possibile fidanzamento ufficiale di Lana Del Rey con il cantante californiano Clayton Johnson, arriva la conferma dei magazine americani People e UsWeekly.

Qualche giorno fa ai fan della cantante non era sfuggito l'anello di diamanti che la bella Lana indossava all'anulare mentre si esibiva sulle note del suo nuovo singolo "Let Me Love You Like A Woman" al The Tonight Show di Jimmy Fallon.

Ora, però, secondo i tabloid, non ci sarebbero più dubbi: Clayton Johnson le avrebbe fatto la proposta di matrimonio e i due sarebbero fidanzati ufficialmente.

Lana e Clayton, secondo alcune fonti, si sono conosciuti attraverso una dating app e solo lo scorso ottobre, in occasione dei festeggiamenti di Halloween, hanno condiviso la loro prima foto di coppia in costumi coordinati ispirati alla favola de Il mago di Oz.

Meu Deus: Lana Del Rey com amigos celebrando o #Halloween2020 pic.twitter.com/HvB5pf7vUI — Lana Del Rey Addiction (@LDRaddic) November 1, 2020

Solo a marzo Lana Del Rey aveva visto naufragare la sua storia d'amore con il poliziotto Sean Larkin, con cui a gennaio aveva calcato il red carpet dei Grammy Awards 2020.

(Credits photo: Twitter/LDRaddic)