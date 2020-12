Duetta con Ed Sheeran sulle note del nuovo singolo "Afterglow"

Ed Sheeran ha fatto un regalo a tutti i suoi fan. Dopo aver pubblicato il nuovo singolo "Afterglow" il 21 dicembre scorso, ha sfidato il suo pubblico a duettare con lui su TikTok. Il cantante ha lanciato la sfida #duetme, che dà la possibilità a tutti di cantare con lui sulle note del nuovo pezzo.

Farlo è semplicissimo, basta collegarsi al suo account TikTok e seguire le istruzioni.

I fan sono letteralmente impazziti e hanno iniziato a postare le loro personali versioni di "Afterglow". Tra i tanti video, c'è ne è uno di una ragazza italiana che ha spiazzato tutti per la sua voce delicata e meravigliosa. Eccola.

"Afterglow è una canzone che ho scritto l'anno scorso e che volevo pubblicare per voi - ha detto Ed - Non è il primo singolo del prossimo album, è solo una canzone che amo e spero amiate anche voi. Godetevela! Spero passiate le festività natalizie e il capodanno in sicurezza e felici. Ora ritorno nella terra di papà, ciao".