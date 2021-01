Benjamin Mascolo annuncia: "Faccio il mio primo album da solista"

Dopo lo scioglimento del duo "Benji e Fede", avvenuto ormai quasi un anno fa, Benjamin Mascolo ha deciso di voltare pagina e di iniziare un nuovo percorso professionale, annunciando ai fan la prossima uscita del suo primo album da solista.

L'artista modenese ha parlato del nuovo progetto ai suoi follower su Instagram con un video in cui non nasconde i timori di ripartire da zero: «Ci pensi mai a quanto sarebbe assurdo ricominciare da zero? Quasi buttare via tutto quello che hai fatto fino adesso, rischiare tutto - dice Benji - Sai, non è facile quando hai costruito qualcosa. È quasi più facile quando sei un ragazzino e non hai niente da perdere. Adesso non sono più un ragazzino. Gli amici si sposano, c’è chi ha qualche figlio. Io sono ancora qui che inseguo i miei sogni. Sono proprio un pazzo del ca..o, ma secondo me lì fuori è pieno di pazzi come me. Sai cosa? Faccio un ca..o di album solista. Il mio primo album solista. Nel 2021“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Mascolo (@b3nm)

L'annuncio, che non rivela molto sulla data di uscita dell'album, ha subito scatenato l'entusiasmo dei fan. In tanti hanno provato a scoprire di più chiedendo: “Vogliamo tracklist e data“.

Il cantante modenese si prepara dunque ad affrontare una nuova fase della sua carriera professionale. Intanto, però, anche l'avventura con Federico Rossi non può dirsi definitivamente conclusa. Benji e Fede, infatti, si esibiranno insieme ancora una volta nel 2021 in occasione del concerto all’Arena di Verona che l'anno scorso è stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria.

(Credits photo: Instagram/b3nm)