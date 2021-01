Pino Daniele: il ricordo dei figli a sei anni dalla scomparsa

Il 4 gennaio di sei anni fa, alle 22.45, ci lasciava Pino Daniele, il bluesman più amato d’Italia, un grande cantautore pop, un artista completo che riusciva a fondere nella sua musica, in modo straordinario, diversi elementi di generi provenienti da tutto il mondo.

I figli Cristina, Alessandro e Sara hanno voluto ricordare il padre sui social. Ma non solo loro, anche diversi amici e colleghi lo hanno fatto, come Eros Ramazzotti, Giorgia, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone.

Cristina Daniele, una delle figlie di Pino, racconta di un sogno in cui il padre la guardava con occhi felici e la chiamava Amore, stringendola forte a sé: «L’altra notte ho sognato questo sorriso… L’ho visto fra la gente e sono corsa verso di lui. Papà, sono Chicchi! Così mi chiamavano lui e mamma quando ero piccola. Era bellissimo e lo sentivo sereno. Non volevo lasciarlo, volevo restare lì fra le sue braccia e sentirmi al sicuro. All’improvviso mi sono svegliata e ho visto un piccolo cuoricino sulla mia coperta. Ero felice, anche se le lacrime bagnavano il cuscino. So che sei sempre con me e continuerò ad essere la tua voce dove non potrai difenderti dalla cattiveria altrui e non avrò paura di dire la verità così come volevi tu».

Le fa eco il fratello, Alessandro Daniele, ex manager di papà Pino, che lascia ad un tweet il suo ricordo del giorno della scomparsa dell’artista: «Il 4/1/2015 fu una lunga notte, il suono della pioggia copriva il rumore che c’era, l’acqua ne conserva memoria. Lacrime che materializzano emozioni, la salinità lascia la scia in cui ci raccogliamo per viverne il dolore che ci tiene ancora per un istante stretti a te, papà».

Anche Sara Daniele ha voluto ricordare l'amato papà sui social, postando una foto ricordo accompagnata da una didascalia nella quale scrive: «A distanza di sei anni mi domando se quando hai scritto 'Sara' avevi già previsto tutto, pensando ‘senti io gliela scrivo così nel dubbio l’ascolta e sa che: 1. Può anche smettere di piangere 2. non andrò mai da nessuna parte, sarò sempre lì con lei’ —un pò come questa foto dove mi prendevi in braccio, anche se adesso il tuo peso sulle spalle ce l’ho io, ma lo porto volentieri e con fierezza - Sara poi aggiunge - Sai, questo 4 Gennaio lo vivo in modo malinconico, pensa che ieri sera ho fatto come le anziane e mi sono messa a rimuginare sui miei ricordi passati, con l’unica differenza che mi sono venuti in mente episodi di vita dove non c’eri fisicamente ma pensavo “caspita, ho risposto uguale a papà” oppure “bene, ho fatto una danielata (si noi le gaffes le chiamavamo così)”. Ho realizzato che noi figli siamo l’estensione dei nostri genitori e dei loro insegnamenti, non sono perfetta ed ho ancora tantissime cose da imparare, ma se guardo il mio percorso dai 18 anni alla donna che sono oggi, credo che un po' saresti fiero.

Grazie Papà, per tutto. Ti aspetto in riva al mare come al solito!».

(Credits: Instagram/cristina.daniele.984)