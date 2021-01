Mace: "La Canzone Nostra" è il nuovo singolo ft. Blanco e Salmo

Il nuovo singolo di Mace è pronto per fare impazzire tutti i fan. Il producer inaugura questo nuovo anno con il pezzo "La canzone nostra", realizzato in collaborazione con Salmo e Blanco. Da domani, 8 gennaio, la canzone sarà disponibile in digitale e in radio.

Elettronica e musica ambient: in un mix in perfetto equilibrio, Mace vi stupirà con un brano che, da una parte è energico e ritmato, dall'altra è poetico grazie suo inconfondibile stile.

Salmo e Blanco sono in sintonia con il producer e danno un contributo importantissimo per la resa finale del singolo. Il primo è più maturo musicalmente, il secondo invece è più diretto e irrazionale. Le voci dei due sono combinate magistralmente ed esprimono un universo ancora inesplorato, in cui Mace ci accompagna per mano.

Simone Benussi - suo nome di battesimo - è uno dei più importanti disc jockey del panorama italiano. Nella sua carriera artistica, ha collaborato con molti artisti, tra cui: Fabri Fibra, Ghali e Izi.