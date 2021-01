"Persona" di Marracash è stato il disco più venduto del 2020

Marracash batte tutti e si aggiudica un record importante: il suo album "Persona", del 2019, è stato l'album più venduto del 2020. A dirlo è stata la classifica annuale Top Of The Music Fimi/GfK, che mette al secondo posto Sfera Ebbasta con "Famoso" e tha Supreme con "23 6451".

Nella top ten della classifica tutta italiana, ci sono 4 album usciti nel 2019 che hanno avuto il loro momento di gloria l'anno successivo. Per quanto riguarda, le artiste donne invece Elodie primeggia tra le altre. È lei, infatti, la cantante del 2020, anno costellato di un successo dietro l'altro, a iniziare dal premiato album "This is Elodie".

Tra i singoli più venduti, ci sono dei nomi internazionali anche se il podio è occupato da un'altra eccellenza nostrana. Si tratta di "Karaoke" di Boomdabash & Alessandra Amoroso, una hit estiva che fa bene anche d'inverno.

Per quanto riguarda i vinili, invece, a farla da padrone è l'incommensurabile "The Dark Side of the Moon" dei Pink Floyd

Ecco la top ten degli album più venduti lo scorso anno:

1. Marracash

2. Sfera Ebbasta

3. tha Supreme

4. Ghali

5. Guè Pequeno

6. Ernia

7. Tiziano Ferro

8. Pinguini Tattici Nucleari

9. Me contro Te

10. Tedua