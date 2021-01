Ermal Meta torna con un nuovo singolo intitolato "No Satisfaction"

È ufficiale: Ermal Meta torna sulle scene con un nuovo singolo, in uscita il prossimo 15 gennaio. Il titolo del nuovo brano è "No Satisfaction" e sarà pubblicato da Mescal Music su tutte le piattaforme.

Lo ha annunciato lo stesso artista, anticipando su Instagram la base musicale del brano, dai toni decisamente rock.

Ermal Meta aveva già pubblicato un singolo lo scorso anno, durante il lockdown: un vero e proprio regalo per i suoi fan, dal titolo "Finirà Bene". Questo nuovo singolo invece entrerà a far parte del nuovo album del cantautore, in uscita nella primavera 2021, tre anni dopo il disco di platino "Non Abbiamo Armi".

Che l’attività artistica di Ermal Meta non fosse in stand-by era chiaro già da un post che lo stesso autore aveva pubblicato sui social il 31 dicembre: “Ogni 31 dicembre, per un motivo o per un altro, mi trovo in studio a registrare nuove canzoni e ogni gennaio queste canzoni vengono mixate. Quest’anno non fa differenza. Buon anno amici”.

Ma il lavoro dell’artista non si ferma al nuovo album: Ermal Meta quest’anno sarà di nuovo protagonista al Festival di Sanremo, dove torna dopo tre anni dalla vittoria con "Non Mi Avete Fatto Niente". Quest’anno porterà sul palco dell’Ariston il brano "Un Milione di Cose da Dirti", scritto con Roberto Cardelli e Cristian Milani.

