Il Tre sta per pubblicare il suo primo album

Il 2021 è un anno speciale per Il Tre, al secolo Guido Senia, il rapper romano classe 1997 che ha già un grande seguito di pubblico. L’artista, infatti, ha appena annunciato che presto pubblicherà il suo primo album in studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL TRE (@il_3official)

La notizia ha sorpreso tutti i fan che hanno letto il lungo post pubblicato su Instagram: “Il mio primo Album è pronto – ha scritto - Volevo solo trovare un posto nel mondo e guarda che cosa ho costruito. Tu ce l’hai un posto nel mondo? Sì, insomma un posto tuo, un posto dove ti senti protetto. Quante volte l’ho cercato, disperato, sentendomi abbandonato a me stesso. A 13 anni cercavo qualcuno che mi capisse, a 18 anni ero io che non capivo loro. E adesso? Non lo so più. Non so cosa mi sia successo in questi anni, credimi non sono più io. Forse un po’ sono cambiato, sì assolutamente sono cambiato. Ho capito che l’amore spesso è un inganno, che il futuro te lo scrivi negli anni più immaturi della tua vita e che il tempo non torna indietro, perciò se devi farlo fallo adesso, dopo è troppo tardi. E quindi sai che c’è? – ha concluso - Io lo faccio adesso e lo faccio per me e PER CHI NON HA UN POSTO IN QUESTO MONDO”.

Il primo disco de Il Tre arriva dopo il grande successo del singolo “Te lo prometto”, brano che ha contribuito al successo del giovane rapper nel 2020. I fan hanno accolto la notizia con entusiasmo e non vedono l’ora di ascoltare i nuovi pezzi del giovane artista.