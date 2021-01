Nuova musica per Marracash: nel 2021 uscirà il nuovo album

Ecco la notizia che tutti i fan stavano aspettando: Marracash pubblicherà nel 2021 un nuovo album. Nei giorni scorsi il cantante aveva lasciato qualche indizio sui social: ora arriva la conferma dalle sue stesse parole.

In una recente intervista il cantante ha, infatti, dichiarato: "Ho un programma a breve termine, che è quello di buttare fuori un altro disco. L’ho già mezzo detto nei post sui social, ma mai ancora così solennemente. Però è così. Ci sto lavorando da un po’, ho già parecchio materiale e nonché la visione d’insieme. Quindi è a buon punto".

"Sarà un disco diverso rispetto a Persona, forse - ha continuato Marra - Più che altro perché Persona ha aperto un nuovo capitolo della mia carriera. Per me non è stato un punto d’arrivo, ma è stato soprattutto un inizio, anche in termini di confidenza con le mie capacità e di uscire dal canone del rap di cliché dal quale ho sempre cercato di uscire. Ce l'ho fatta definitivamente con questo album. Il fatto che abbia avuto così tanto successo mi dà la forza di lanciarmi e di andare completamente nel prossimo. Sarà di musica molto ‘mia’, ancora più mia, diversa, anche nella forma".

Dopo il successo di "Persona", che è stato il disco più venduto del 2020, il rapper è pronto per un altro anno di grandi soddisfazioni.