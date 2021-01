Olivia Rodrigo è la nuova stella del pop (e supera anche Ariana Grande)

Olivia Rodrigo: ricordate bene questo nome. Stiamo parlando di una stella nascente della musica pop, lanciata dalla dalla serie High School Musical. Lei è già pronta per un futuro di successo e ha superato nei numeri anche Ariana Grande. Ma chi è Olivia? Qual è il suo percorso artistico? Diamo un'occhiata a questa artista, svelando anche qualche curiosità sulla sua vita privata.

Classe 2003, Olivia è nata in California, ha origini filippine ed è del segno dei pesci. La passione per il palcoscenico è arrivata subito: già alle elementare ha preso parte ad alcuni spettacoli teatrali. Il suo primo ruolo di successo è stato nel 2016, quando ha interpretato Paige Olvera nella serie Disney Bizaardvark. Poi arriva il punto di svolta. Nel 2019 ottiene il ruolo di Nini Salazar-Roberts nella serie High School Musical: The Musical.

Continuando su questa scia, Olivia nel 2020 viene ingaggiata dalla Universal Music e scrive i pezzi "All I Want" e "Just for a Moment", per la colonna sonora della serie.

Il 2021 si apre con la canzone "Drivers License", un pezzo che raggiunge subito la vetta delle classifiche, superando anche Ariana Grande.

E per quanto riguarda la sua vita privata? Olivia è molto riservata e non ama mettere sotto la luce dei riflettori il suo intimo Sappiamo che ha avuto una relazione con l’attore Ethan Wacker. Le ultime indiscrezioni in merito associano il suo nome a quello di Joshua Bassett... ma al momento non abbiamo nessuna conferma.

Insomma, ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria stella della musica.