Mr.Rain feat. Birdy: fuori il nuovo singolo "Non c'è più musica"

"Non c’è più musica" è il nuovo singolo di Mr Rain realizzato in collaborazione con Birdy, cantautrice britannica di fama internazionale.

«Ero alla ricerca di una voce femminile per questa canzone, così presi coraggio e scrissi a Birdy, che per me fino ad allora, rappresentava qualcosa di inarrivabile – racconta Mr Rain – Con Birdy in questa canzone, racconto di quando la musica sparisce nel dolore.. e con lei la magia, l'emozione, di quello che ti rende felice». Così il rapper italiano, classe 1991, ha raccontato questo featuring con l'artista inglese che nel 2011 ha conquistato il pubblico prima con le sue cover di "Skinny love" e di "People help the people” e poi con due album di successo.

"Non c’è più musica", in uscita oggi, 15 gennaio, anticipa l'uscita del nuovo album intitolato "Petrichor" (letteralmente "profumo della pioggia”, fonte d'ispirazione dell'artista), la cui pubblicazione è attesa per il 12 febbraio.

In "Petrichor" l'artista di "I Fiori di Chernobyl" riconosce una nuova versione aggiornata di se stesso e lo descrive, partendo dalla copertina che lo ritrae sotto una nuvola, come un vero e proprio "viaggio interiore".

Ascolta ora "Non c’è più musica" di Mr Rain feat. Birdy:

