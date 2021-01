Katy Perry è pronta a diventare vegana

"Sono circa al 95% pronta per diventare 100% vegana. Il mio cane Nugget si è unito a me in questo viaggio negli ultimi quattro mesi". È con queste parole che Katy Perry ha fatto sapere ai suoi fan di voler diventare vegana.

I’m about 95% ready to be 100% VEGAN... my dog Nugget has been joining me on this journey for the past 4 monthz. Pray for us ok ✌♥️ — KATY PERRY (@katyperry) January 16, 2021

È quasi, pronta, quindi a cambiare regime alimentare per raggiungere il benessere e dare una mano al Pianeta.

La cantante ci pensa da un po'. Infatti, in un altro post social aveva spiegato che più si mangia pulito più si ci avvicina a Dio.

I’m about 95% ready to be 100% VEGAN... my dog Nugget has been joining me on this journey for the past 4 monthz. Pray for us ok ✌♥️ — KATY PERRY (@katyperry) January 16, 2021

Una scelta che in molti hanno abbracciato nella loro vita, soprattutto tra le celeb. L'annuncio vuole essere anche un esempio per tutte quelle persone che vogliono fare qualcosa di più per il bene di tutti.