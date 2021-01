Gabry Ponte rassicura i fan: “L’intervento al cuore è andato bene”

Due giorni fa Gabry Ponte ha annunciato su Instagram che si sarebbe dovuto sottoporre a un delicato intervento al cuore: “Ironia della sorte, non va a tempo, per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata e non funziona bene”, ha scritto nel suo post il noto dj.

L’artista ha spiegato che la sua è una malattia congenita e degenerativa: finora ha sempre vissuto una vita normale e ha anche sempre fatto sport senza alcun problema, ma la sua situazione è giunta al punto in cui un intervento è diventato necessario per evitare complicazioni.

Detto, fatto: Gabry è stato operato e ora sta bene, anche se sarà convalescente per un po’. Con un nuovo post su Instagram il dj ha pubblicato una foto che lo ritrae in ospedale, sorridente dopo l’intervento: “Eccomi ragazzi, un po’ provato ma felice – ha scritto per rassicurare i fan – l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione, oggi mi hanno trasferito in reparto. Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi. Grazie! Vi voglio bene, vi aggiorno presto”.

Gabry Ponte adesso dovrà stare fermo per un po’ per riprendersi e rimettersi in forze, ma ha già promesso di tornare più carico che mai non appena sarà possibile. Intanto i fan continuano a stargli vicino con messaggi di affetto e incoraggiamento.