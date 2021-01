"BE (Essential Edition)" sarà il nuovo album dei BTS

Novità in casa BTS. La band ha annunciato l'uscita di un nuovo progetto discografico, dal titolo "BE (Essential Edition)". Si tratta di una riedizione dell'acclamato "BE (Deluxe Edition)", che ha colpito positivamente critica e pubblico. La data da segnare è il 19 febbraio.

Ancora non si hanno ulteriori dettagli, ma sappiamo che il disco conterrà le 8 tracce della versione deluxe (ovvero: "Life Goes On", "Fly to My Room", "Blue & Grey", "Skit", "Telepathy", "Dis-Ease", "Stay" e "Dynamite"). In più ci saranno delle novità e anche dei regali a sorpresa per i fan più accaniti.

In una nota ufficiale, l'ufficio stampa della band ha fatto sapere che il nuovo lavoro "racchiude tutta la gratitudine che i BTS hanno verso i loro fan, che li hanno sempre supportati traguardo dopo traguardo".

I BTS possono essere considerati una vera e propria rivelazioni dei nostri tempi. Il singolo "Dynamite" ha letteralmente conquistato tutti e si è aggiudicato il Disco di Platino nel nostro Paese. Senza dimenticare che questa canzone ha regalato alla band K-pop la sua prima nomination ai Grammy Awards.