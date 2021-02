Sanremo 2021 sarà “Il Festival della consapevolezza”

Nuovi dettagli sull'edizione 2021 del Festival di Sanremo, in svolgimento dal 2 al 6 marzo. Amadeus, nel corso della presentazione alla stampa di oggi, lo ha definito "Il Festival della consapevolezza", riscrivendo lo slogan usato in precedenza ("il Festival della ripartenza").

Il conduttore lo ha definito anche "Festival di Sanremo “70 + 1”, per la particolarità di questa edizione: “Io, Fiorello e tutte le persone che lavorano con noi siamo sicuri che sarà un Sanremo da ricordare, in un anno tra i più difficili della nostra vita, con la voglia di ripartire e di regalare al pubblico a casa qualcosa di unico. Il Festival di Sanremo ci appartiene, appartiene al costume e alla musica di questo Paese. Anche tra mille difficoltà: ‘La musica non si ferma mai‘. Lo spettacolo sta per iniziare!”.

Amadeus ha svelato la futuristica scenografia, una sorta di astronave curata da Gaetano e Chiara Castelli, e presentato alcuni degli ospiti previsti, a partire da Ibrahimovic e Achille Lauro. Il calciatore, in un video, ha avvisato i presentatori: "Amadeus e Fiorello, preparatevi che facciamo un altro record". Il cantante ha raccontato così il suo progetto: "Sanremo è stato l’artefice che mi ha permesso di esprimere me stesso e la mia arte, al 300%. Sto preparando cinque quadri, delle performance inedite. Una storia che parla di me, ma anche di tutti quanti noi. Tornerò con la mia follia".

Qualche nuovo dettaglio sugli ospiti: "Stiamo lavorando su quelli musicali, ci sarà una prevalenza di musica italiana, ovviamente. Ornella Vanoni sarà ospite della serata finale di sabato", ha raccontato Amadeus, che poi ha svelato la presenza di Negramaro e Alessandra Amoroso. Nessuna conferma ancora sulla presenza di Adriano Celentano e Roberto Benigni: "Ci sono stati dei contatti, ma aspettiamo una risposta". Fiorello ha invece promesso un omaggio a Little Tony, che oggi avrebbe compiuto 80 anni.

Infine, chiarito un punto delicato del regolamento: se uno dei concorrenti risulterà positivo durante la settimana, dovrà ritirarsi dalla competizione.