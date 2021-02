Billie Eilish diventerà produttrice cinematografica?

Inarrestabile: secondo quanto scrive la stampa d'oltreoceano, Billie Eilish potrebbe diventare una produttrice cinematografica, curando la realizzazione di "Fever" film sulla vita di Peggy Lee, cantante, storica attrice e cantante americana. Il regista è Todd Haynes, una delle massime firme di pellicole musicali: in curriculum ha "Velvet goldmine", ispirato a David Bowie, e "Io non sono qui", dedicato alle molteplici vite e personalità di Bob Dylan. La sceneggiatura è invece del Premio Pulitzer Doug Wright, mentre la protagonista sarà la pluricandidata agli Oscar Michelle Williams, già nei panni Marilyn Monroe.

Billie Eilish dovrebbe produrre il film insieme a sua madre Maggie Baird e alla sua etichetta Darkroom: non è la sua prima esperienza nel campo della produzione audiovisiva, ma sarebbe sicuramente la più significativa. Billie ha curato personalmente i videoclip di diverse sue canzoni, compresa "Therefore I am". L'esperienza farebbe il paio con la canzone incisa per "007": "No time to die", è stata diffusa lo scorso anno, mentre l'uscita della pellicola è stata rinviata alla prossima primavera

Peggy Lee è mancata nel 2002 all'età di 81 anni: tra le sue interpretazioni "The girl from Ipanema", "Fever" (la canzone che dà il titolo al film, composta da Eddie Colley e Otis Blackwell e "Is that all there is?" per cui, nel 1970, vinse un Grammy Award per miglior interpretazione vocale femminile pop.