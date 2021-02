Emis Killa e Jake La Furia: in arrivo la "Dark edition" di "17"

Venerdì 26 febbraio uscirà “17 Dark Edition”, nuova versione dell'album in coppia di Emis Killa e Jake La Furia, originariamente pubblicato l'anno scorso. La nuova versione arricchisce la tracklist originale di 17 bran con ben 5 inediti e 2 remix. Nell'album saranno presenti 6 nuovi featuring: Geolier, Ernia, Rkomi, Speranza, Not Good & Inamos.

L’album “17” stato pubblicato lo scorso 18 settembre, rimanendo per due settimane in testa alle classifiche italiane e venendo è certificato disco d’oro. I due avevano collaborato in precedenza su brani come “Di tutti i colori”, “Non è facile”, “Fuoco e Benzina”.

"Le radici del progetto vengono davvero da lontano", ha raccontato Emis Killa all'uscita del disco, "ma non siamo mai riusciti a realizzarlo prima perché avevamo le nostre carriere soliste. Poi ecco arrivare “un buco temporale”, un momento di pausa per entrambi". Jake La Furia spiegò invece che l'album "È un voler riaffermare il rap e il come lo si fa. Tornando indietro, riportando fuori alcune radici, e ribadendo che il rap bisogna saperlo fare, per forza di cose bisogna andare contro chi fa musica di merda, contro un establishment. Ma il bersaglio non è la trap".