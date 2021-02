Il ritorno di Neffa, pioniere del rap

Giovanni Pellino, in arte Neffa, è tornato con l’inedito "Aggio Perzo ‘o Suonno" che lo vede duettare insieme a Coez sulla base di TY1. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il singolo è solo un piccolo assaggio di un più ampio progetto discografico di prossima pubblicazione.

Sostenuto da un team moderno e internazionale, l’inedito concilia un passato glorioso e la voglia di raccontare il presente, in modo da essere ricordato - ma soprattutto cantato - in futuro. A sei anni di distanza dall’ultimo album “Resistenza”, Neffa sceglie di ritornare con un brano coraggioso e capace di inserirsi nella tradizione della nuova canzone partenopea. "Una volta un ragazzo commentò un mio post scrivendo: Se Neffa e Coez facessero un feat a chi dei due spetterebbe fare il ritornello?” scrive il cantautore romano sui social. Con questo brano Neffa fa il suo ingresso nella nuova etichetta “Numero uno”, nata sul solco tracciato dalla casa discografica fondata da Giulio e Mariano Repetti e Alessandro Colombini, dove troviamo anche altri artisti come Colapesce, Dimartino, La Rappresentante di Lista e Iosonouncane.