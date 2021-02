Sanremo, primo caso di positività tra i cantanti in gara

Moreno Conficconi, detto Moreno Il Biondo, è il primo cantante in gara a Sanremo trovato positivo al Coronavirus. Il membro degli Extraliscio, in gara con "Bianca luce nera” con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus prima di accedere al Teatro Ariston per le prove.

Gli Extraliscio sono formati da Moreno con Mirco Mariani e Mauro Ferrara: per tutti è scattata la quarantena e il tracing per possibili contatti avuti in questi giorni. Secondo il protocollo, se rimane asintomatico, è necessaria una quarantena di almeno 10 giorni e un test negativo.

In caso di positività durante la manifestazione è previsto il ritiro dell'artista o degli artisti. Lo scorso 8 febbraio, infatti, era stata apportata una modifica al regolamento di con l’aggiunta di una clausola alla voce “Ritiri”, che recita: Gli Artisti e le relative Case discografiche, ricevuta la comunicazione della partecipazione alla gara ed effettuata l’iscrizione nei modi previsti dal presente Regolamento, non potranno ritirarsi prima o durante lo svolgimento di SANREMO 2021, salvi i casi di necessità e di forza maggiore. Rientra tra le predette ipotesi l’obbligo per l’artista di osservare la misura dell’isolamento o della quarantena, prescritta ai sensi dell’articolo 1 del DL 16 maggio 2020 n. 33, come modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74, e relativa normativa di attuazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze del Ministro della salute)”.

Già la scorsa settimana scorsa si era verificato un caso all'interno della produzione, ma tra i tecnici e presso gli studi televisivi di Roma, che hanno ospitato le prove.