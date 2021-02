Dua Lipa tra le "Next 100 Most Influential People" di Time

"Dua Lipa è una stella splendente, che traccia una scia abbagliante attraverso il cosmo pop": con queste parole Kylie Minogue celebra la giovane collega niente meno che sulla copertina di Time. La prestigiosa rivista ha dedicato uno speciale alle "Next 100 Most Influential People", e ha chiesto alla cantante australiana di scrivere un piccolo saggio su Dua Lipa. E Kylie non si è tirata indietro, mentre lei ha commentato su Instagram "Un vero onore essere sulla copertina"

Scrive Kylie Minogue: "Poco meno di quattro anni fa, ha pubblicato il primo dei suoi due album. Oggi balla mano nella mano con lo spirito del tempo, avendo scolpito con precisione laser il suo posto nel panorama culturale. Sono entrata nell'orbita di Dua lo scorso novembre quando sono stata ospite nel suo concerto in streaming 'Studio 2054'. (...). Anche se so cosa vuol dire essere nell'occhio del ciclone, in questa occasione ho potuto vedere la sua famosa etica del lavoro, che si è irradiata in tutta la produzione. (...) È gentile, simpatica e intelligente".

"È un vero colosso pop. E io, come milioni di altri, aspetto con impazienza di più, e anche di più, da La Lipa", conclude la Minogue.