Achille Lauro esce il singolo "Solo noi": "Dedicato alla mia generazione"

Mentre è atteso come ospite fisso sul palco di Sanremo, Achille Lauro fa uscire "Solo noi" come "il primo singolo che anticipa il nuovo me stesso". Nella presentazione l'artista racconta: "Ho messo da parte chi ero. Sto rinascendo per l'ultima volta perché voglio lasciare una traccia eterna". Il brano arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download, e anticipa il suo sesto disco di inediti, in uscita in primavera.

Questa la spiegazione del brano da parte del musicista romano: “Dedicata alla mia generazione. Generazione sola, senza età, folle, sconsiderata, immorale, senza libertà ma al tempo stesso libera. Cresciamo soli, scegliamo la nostra vita e ne decidiamo la fine. E a noi sta bene così". Il direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo 2021 Amadeus, annunciando lo scorso dicembre la partecipazione di Achille Lauro in qualità di ospite non nascose il suo entusiasmo e dichiarò: "Sta preparando 5 quadri. A me piace chiamarli così. Sono 5 performance bellissime, speciali".