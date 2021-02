Travis Scott sul nuovo album: "Mi sto evolvendo"

Travis Scott continua a lavorare al suo quarto album in studio "Utopia", dopo averne anticipato la pubblicazione lo scorso anno. In una recente intervista fatta con Robert Rodriguez per i-D Magazine, il rapper ha dato degli aggiornamenti riguardo al nuovo disco, attesissimo dai fan. "Non lo dico mai a nessuno e probabilmente lo terrò ancora segreto, ma sto lavorando con delle nuove persone e sto cercando di evolvere il mio suono - ha spiegato - Ho realizzato dei beat su cui mi sono messo a rappare. Mettere tutto questo insieme è stata una delle cose più divertenti della lavorazione. Mi sto evolvendo, sto collaborando con nuove persone, sto offrendo un suono completamente nuovo, un range completamente nuovo".

Quando gli è stato chiesto se sentisse la pressione nel creare qualcosa di ambizioso e di storico come "Astroworld" (il suo ultimo disco uscito nel 2018), Travis Scott ha risposto: "Non si tratta mai di ripetermi, sto solo cercando di creare la prossima saga... perché ogni album è come un saga. Non sento alcuna pressione. Adoro la sfida. Voglio creare un fottuto suono nuovo. Potrei passare giorni a sbattere la testa contro un muro per cercare di raggiungere l'estasi finale."