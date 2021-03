Sanremo 2021, applausi finti per riscaldare l'Ariston

Nel corso delle serate del Festival di Sanremo, da stasera 2 marzo in scena in un Ariston vuoto per le disposizioni anti Covid, "ci saranno applausi finti: sono importanti, li abbiamo già sperimentati in altri programmi, anche ai Soliti ignoti li usiamo. E' una cosa che aiuta sul piano psicologico, sostiene, magari troveremo qualche idea scenografica nelle poltroncine, qualcosa di allegro da poter mostrare al pubblico", racconta il conduttore e direttore artistico Amadeus. Ad accompagnare Ama sul palco, oltre all'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimović, la giovane attrice Matilda De De Angelis che ha confessato che a casa sua non c’era la televisione. La vedremo nella fiction "Leonardo", su Rai1 in onda dal 23 marzo, dopo averla applaudita nella serie "The Undoing" con Hugh Grant e Nicole Kidman. La De Angelis ha rivelato di aver suonato in Europa con una band di ragazzi e che quando ha visto il palco dell’Ariston si è emozionata più di quando ha visto Nicole Kidman. I suoi cantanti preferiti? Lucio Dalla, Tiromancino, la rapper Madame, Francesca Michielin, Gaia, Elodie e i giovani che stanno rivoluzionando la musica.