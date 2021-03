Willie Peyote chiede scusa a Ermal Meta e a Francesco Renga

In una storia pubblicata sul proprio account Instagram ufficiale, Willie Peyote ha porto le proprie scuse ai colleghi attaccati durante alcune dirette su Twitch tenute contestualmente allo scorso Festival di Sanremo. “Sono commenti che potevo risparmiarmi”, ha fatto sapere il rapper torinese, che aveva indirizzato i suoi qttacchi a Ermal Meta e Francesco Renga: “Mi rendo conto che alcune frasi non siano state proprio delle uscite felici. E’ giusto che quando dici una minchiata la gente lo faccia notare”. “So di essermi lasciato sfuggire - con le peggiori parole possibili - dei commenti che potevo risparmiarmi”, si è giustificato l’artista: “Sono cose dette nell’ambito di un programma con degli amici, comici, che voleva raccontare Sanremo con un fare goliardico, come se fossimo a casa”. Su Ermal Meta aveva detto che "non si meritava il primo posto" e che la scelta di omaggiare Dalla nel giorno del suo compleanno era stata "ruffiana". Sulla performance di Francesco Renga era andato giù duro: "ha cagato sul microfono".