Pop Smoke come la Statua della Libertà

ll rapper statunitense Pop Smoke ci ha lasciati troppo presto, ucciso nel febbraio 2020 all’età di soli 20 anni durante un’invasione domestica nella casa losangelina in cui si trovava. L’artista di New York City ci ha dato un assaggio di tutto quello che avrebbe potuto offrire al panorama musicale mondiale con il suo album di debutto postumo, "Shoot For The Stars Aim For The Moon", pubblicato il 3 luglio dell'anno scorso. Il progetto ha guidato la classifica Billboard 200, e tutte le sue canzoni hanno avuto un notevole impatto sulla Hot 100.

Il 5 marzo Pop Smoke ha fatto anche il suo debutto postumo nel film "Boogie", la storia di formazione diretta da Eddie Huang sul prodigio del basket del Queens Alfred “Boogie” Chin. Il rapper, parte del cast, ha interpretato Monk, il rivale in campo del protagonista. È proprio nella colonna sonora di Boogie che il rapper nativo di Brooklyn ha lasciato il segno con un suo brano, il già edito "AP", pubblicato a fine febbraio. La notizia è che è uscito il video ufficiale, co-diretto da Transition Ninja e Steady Prime. La clip si apre con Pop Smoke nei panni della Statua della Libertà di New York City, a dimostrazione dell’impronta lasciata sulla sua città natale.