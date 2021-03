Il rapper NBA Youngboy è stato arrestato

L’artista classe ’99 Kentrell Gaulden, in arte NBA Youngboy, è stato arrestato ieri pomeriggio a Los Angeles per poi finire sotto la custodia dell’FBI. Come riportato da TMZ, i federali erano sulle tracce del rapper, che aveva un mandato in sospeso per il suo arresto. Una volta avvistato il veicolo su cui si trovava, nel quartiere losangelino di Tarzana, gli agenti hanno intimato all’auto di fermare la sua corsa. La richiesta è stata però ignorata. Ne è nato quindi un inseguimento, che NBA Youngboy ha poi tentato di proseguire a piedi. Ma l’unità cinofila coinvolta per rintracciarlo è riuscita a chiudere il perimetro attorno a lui, permettendone il successivo arresto. Non è certo la prima volta che NBA Youngboy si ritrova a dover fronteggiare problemi con la legge. Fra gli altri, nel 2017 venne condannato a 10 anni con la condizionale per aggressione, in seguito a una sparatoria avvenuta l’anno prima a Baton Rouge, sua città natale. Ad inizio 2018 venne arrestato prima dell’inizio di un suo concerto in Florida con le accuse di aggressione e rapimento. Nonostante questi guai è considerato, a ragione, uno dei giovani rapper più forti degli ultimi anni.