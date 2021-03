Amy Winehouse, esce un triplo album

La voce di Amy Winehouse rimane immortale, nonostante si sia spenta 10 anni fa. Il prossimo 7 maggio verrà pubblicato un triplo album intitolato "Amy Winehouse At The BBC". La nuova uscita discografica è una edizione ampliata del cofanetto uscito postumo nel 2012 che aveva lo stesso titolo. La nuova pubblicazione comprende, per la prima volta disponibili, l'audio di "A Tribute To Amy Winehouse" di Jools Holland. Nuove sono anche le "BBC One Sessions Live At Portchester Hall".

Una curiosità: mese scorso, la musicista newyorkese Lana Del Rey ha rivelato di avere preso in considerazione, per un breve periodo, di lasciare la musica dopo la morte di Amy Winehouse, scomparsa all'età di 27 anni il 23 luglio 2011. La notizia della morte della cantante londinese giunse nello stesso giorno in cui venne pubblicata la sua prima recensione". Amy ha esordito nel mondo della musica pubblicando, nel 2003, per l'etichetta discografica Island, l'album "Frank", che riscuote un buon successo di pubblico e critica. La vera consacrazione arriva nel 2007 con l'uscita del secondo album "Back to Black" che, trainato da singoli come "Rehab", "Love Is a Losing Game" e l'omonima traccia "Back to Black", ha scalato le classifiche mondiali ottenendo un successo che l'ha portata alla vittoria di cinque Grammy Award