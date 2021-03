A sorpresa, ma non troppo, il 31 marzo a mezzanotte Caparezza è tornato. Lo aveva annunciato con una storia Instagram, la sua prima in assoluto, nel pomeriggio del 30, dando appuntamento ai fan per grandi sorprese. E la sorpresa è arrivata, pure bella grossa. Subito fuori un nuovo singolo, "Exuvia", con tanto di video ufficiale, primo estratto dall’omonimo nuovo album, in arrivo il 7 maggio. IL rapper di Molfetta ha tenuto ad annunciare i dettagli circa il significato del titolo. Scrive l’artista: “L’Exuvia, in sintesi, è ciò che rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale. Un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata“.

Chiaro anche il simbolo utilizzato per rappresentare la copertina: “Rappresenta il passaggio da una condizione attuale (cerchio grande) ad una futura (cerchio piccolo) attraverso una serie di spirali (simbolo di morte e rinascita in gran parte delle culture)“. Presentando il suo nuovo album, Capa ha parlato di un personale rito di passaggio in 14 brani, il percorso di un fuggiasco che si lascia inghiottire da una “selva”. Una citazione a pochi giorni dal Dantedì? “Io sono in fermento. Il viaggio è iniziato“, conclude il rapper.