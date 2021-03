Amy Winehouse, in arrivo un nuovo docufilm

Un docufilm per affrontare il lato più intimo e personale di Amy. La BBC ha annunciato la produzione di un nuovo film su Amy Winehouse intitolato "Amy Winehouse: 10 Years On" per raccontare la storia della talentuosa cantante londinese scomparsa nel luglio del 2011 a soli 27 anni. Un documentario, quello che sarà trasmesso dalla rete nazionale britannica, che promette di aggiungere un punto di vista diverso a quello avuto fino ad ora su Amy a dieci anni dalla sua scomparsa.

Si chiama "Amy Winehouse: 10 Years On" il nuovo film dedicato ad Amy Winehouse commissoniato da BBC Two e BBC Music che andrà in onda sulla rete nazionale britannica a distanza di dieci anni dalla sua tragica morte avvenuta il 23 luglio del 2011. Questa nuova pellicola promette di dare agli spettatori un punto di vista diverso su Amy, personaggio dal talento enorme e dalle pari fragilità, che sarà raccontato dalle persone a lei più vicine con un'attenzione particolare alla visione di sua madre Janis, con l'intenzione di mettere in mostra parti della vita e della personalità di Amy fino ad ora rimaste schiacciate dal mito.