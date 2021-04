Rkomi omaggia De Niro: "Taxi Driver" è il suo nuovo album

Annunciato oggi con un post sui social e un trailer dal taglio suggestivo e cinematografico che richiama le atmosfere del titolo, "Taxi Driver", il nuovo album di Rkomi, uscirà il 30 aprile. Svelata anche la cover del disco, un chiaro omaggio all'omonimo film capolavoro con Robert De Niro. L'artista milanese che sfugge a ogni categorizzazione e definizione, prosegue nel suo percorso di costante ricerca musicale, mettendo ancora di più in risalto nel nuovo progetto le sue doti poliedriche e la sua scrittura visionaria.

Reduce dal successo registrato con il precedente album "Dove gli occhi non arrivano", primo posto della classifica Fimi-Gfk al suo debutto e certificazione come disco di Platino, l’album uscito nel 2019 era impreziosito da featuring d'eccezione come nella hit "Blu" con Elisa, oltre a "Visti dall'alto" con Dardust e a Jovanotti, ospite d’eccezione dell’album su "Canzone". Jova ospitò Rkomi in un’emozionante performance live, sul palco dell’ultimo grande Jova Beach Party a Milano Linate.