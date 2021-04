Carl Brave annuncia il ritorno ai live

6000 spettatori, tutti seduti: il doppio dell'anno scorso. 16 arcovoli destinati agli ingressi scaglionati del pubblico, mascherine di tipo Ffp2 per tutti, distanziamento per artisti e orchestrali e tempi ridotti al massimo nel backstage. Sono state definite le modalità di svolgimento dei concerti per l'estate 2021. Il protocollo, un documento di oltre 50 pagine che il Comune ha predisposto insieme a Fondazione Arena e Arena di Verona srl (la società che gestisce gli eventi extra lirica) in accordo con il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, e che adesso - fa sapere l'Ansa - è alla firma del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Tra gli artisti che si esibiranno quest'estate all'Arena di Verona ci sarà anche Carl Brave. Il rapper romano e la sua agenzia, la romana OTR, hanno annunciato un concerto in programma sul palco dell'anfiteatro scaligero per il prossimo 23 agosto. I biglietti per il concerto sono già in vendita. Quella di Verona è la prima data annunciata del “Coraggio Live Tour”, dal titolo dell'ultimo album di Carl Brave, uscito a ottobre, che vedrà la voce di "Posso" esibirsi nelle più suggestive location italiane.