Alessandra Amoroso, in arrivo due nuovi singoli

L’abbiamo vista un mese fa destreggiarsi sul palco dell’Ariston in compagnia dell’amica Emma Marrone, con la quale ha cantato “Pezzo di cuore” e ce la ricordiamo tutti per i tormentoni estivi di successo, con cui ha tenuto compagnia negli ultimi due anni. Alessandra Amoroso, reduce da un disco d’oro proprio con il duetto “Pezzo di cuore”, è pronta a sbarcare ancora una volta su tutte le piattaforme musicali, con due nuovissime canzoni intitolate “Piuma” e “Sorriso grande”. Il volto simbolo del talent show musicale “Amici di Maria de Filippi”, si era divertita nei giorni scorsi snocciolando informazioni che alludessero a sorprese per i fan, nelle scorse ore confermate dall’annuncio ufficiale.

I fan di Alessandra Amoroso potranno anche assistere ad una presentazione in live streaming su A-LIVE. L’evento si terrà mercoledì 7 sera a partire dalle ore 19.00 e solo per chi ha presalvato le canzoni. Oltre ai due nuovi singoli, Alessandra Amoroso eseguirà alcuni brani selezionati del suo repertorio con la sua band su un palco costruito per l’occasione davanti al Palalottomatica di Roma, palazzo dello sport che numerose volte in oltre 12 anni di carriera ha ospitato i suoi concerti.