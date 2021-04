Achille Lauro, il teaser del nuovo album

Venerdì 16 aprile Achille Lauro alzerà il sipario sulla nuova era discografica, nelle scorse ore la voce di "Me ne frego", classe 1990, ha pubblicato il teaser dell’album destando grande curiosità nel pubblico, desideroso più che mai di conoscere il suo nuovo progetto. La settantunesima edizione del Festival di Sanremo ha visto Achille Lauro tra i protagonisti indiscussi grazie a quadri artistici che hanno offerto spettacolo e musica, tra le esibizioni proposte sul palco del Teatro Ariston troviamo anche quella con Francesca Barra e Claudio Santamaria sulle note di "Bam Bam Twist", singolo certificato con ben due dischi di platino per aver venduto più di 140.000 copie. Ora, l’attenzione è tutta per la nuova era discografica che conterrà le sue due ultime canzoni: "Solo noi" e "Marilù".