Caparezza, un nuovo singolo e la date del tour

“Exuvia” è il nuovo album di Caparezza in uscita il prossimo 7 maggio, anticipato dal singolo omonimo e da “La Scelta”, Parlando di questo nuovo lavoro, l’artista ha detto che uno dei temi ricorrenti del disco sarà la stasi e il “non luogo”, un chiaro riferimento a quest’ultimo anno di pandemia che ha letteralmente fermato il mondo della musica e non solo. Per venire fuori da questa staticità, l’unico modo per Caparezza è prendere una decisione e scegliere, di fronte a un bivio, quale strada percorrere.

A sorvegliare questo bivio ci sono due guardiani: Beethoven e Mark Hollis dei Talk Talk, scomparso di recente e molto apprezzato da Caparezza. Il primo è lo storico musicista che ha continuato a comporre musica fino al giorno della morte e rappresenta la consacrazione all’arte e l’ostinazione che porta gli artisti a perseguire la strada della musica nonostante tutte le avversità. Il secondo guardiano, invece, rappresenta tutto il contrario. Un personaggio che cerca di dissuadere il cantante dal perseguire nella sua carriera per dedicarsi alla sua vita privata. “La Scelta” nasce con questi presupposti. Caparezza ha annunciato anche il suo nuovo tour: